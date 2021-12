Políticas LGBT na Bahia ainda são frágeis

A violência contra gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros na Bahia tem contornos tão chocantes quanto o massacre promovido na boate LGBT Pulse, em Orlando (EUA).

Se na cidade norte-americana 50 pessoas foram mortas a tiros pelo atirador Omar Marteen, no maior estado nordestino, 33 pessoas com orientação sexual diferente da heterossexualidade foram assassinadas só no ano de 2015, de acordo com levantamento do Grupo Gay da Bahia (GGB).

O número, se comparado com os dados do ano anterior (25 mortes), apresenta um aumento de 32% - o que, para os ativistas LGBT entrevistados pela equipe de A TARDE, demonstra a ausência de políticas continuadas de proteção desses grupos vulneráveis.

"As políticas são quase inexistentes", sentencia a presidente da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), Keila Simpson. "O que existe atualmente são aparatos pontuais de proteção, onde vamos nos segurando. Não há uma política de estado, o que torna as ações frágeis e passíveis de extinção com as mudanças de governo", diz ela.

A fala da militante parece recorrer a bases reais para ser legitimada. Segundo apuração de A TARDE, na Bahia existem, atualmente, apenas três ações públicas destinadas a esse público.

Duas delas, municipais, são o Centro Municipal de Referência LGBT, instalado pela prefeitura para atender LGBTs vítimas de violência e encaminhá-los aos órgãos de justiça, e o Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência contra Mulher, criado para mapear os casos ocorridos na cidade.

A outra política, estadual, é a existência da Coordenação de Política LGBT, vinculada à Superintendência de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos (SUDH), órgão da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS).

Sem dinheiro

O orçamento disponibilizado para a atuação da instituição, no entanto, é minúsculo. O titular da gestão, Vinícius Alves, explica que, em 2016, esse valor é de R$ 169 mil, já destinados à criação de um centro estadual de referência para atender vítimas de violência - o que pode aumentar, já que outras secretarias do governo também devem promover ações para esse público.

"O PPA (Plano Plurianual) de 2016 a 2019 pulverizou esse investimentos, então estamos em um processo de sentar com cada secretário e ver qual orçamento cada órgão pode destinar para essas políticas LGBT", explica Alves, destacando o aumento do orçamento desde que ele assumiu o cargo, em 2015.

Ele lembrou que, em 2014, durante a gestão do ex-promotor de justiça Almiro Sena, indicado para o cargo de secretário por políticos ligados à Igreja Universal do Reino de Deus, o orçamento para as políticas LGBT chegou a ser de R$ 30 mil.

"Em 2015, quando entrei na coordenação, sequer existia previsão orçamentária. Já em 2016 temos a garantia do recurso do centro e estamos fazendo esse esforço para aumentar os investimentos", afirmou Alves, garantindo para ainda este ano a licitação pública que vai definir qual entidade administrará o equipamento de acesso à Justiça.

De acordo com o gestor, um projeto nacional elaborado pelo órgão vai tentar construir indicadores para dar bases à política LGBT.

"Vamos tentar mapear o perfil socioeconômico dos violentados e os recursos financeiros e humanos disponíveis no país para atender a essas demandas", afirma Alves. "Queremos criar uma política nacional. Não existe atualmente nas políticas públicas LGBT uma definição do que é responsabilidade da União, dos estados e dos municípios. Vamos traçar essa política, para que haja atuação constante, integrada e com base", explica.

A TARDE procurou a secretária de Reparação de Salvador, Ivete Sacramento, mas ela informou que estava doente e não daria entrevista. O coordenador do Centro de Referência e do Observatório da Discriminação, Vida Bruno, não respondeu as ligações da reportagem.

