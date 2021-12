Policlínica Regional será inaugurada em Jacobina

A Policlínica Regional de Jacobina será inaugurada nesta quinta-feira, 12, pelo governador do Estado Rui Costa. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), o governador também irá fazer a entrega da pavimentação da rodovia BA 131, no trecho de acesso ao novo equipamento de saúde.

Ainda segundo a Secom, Rui deverá autorizar novos convênios do Projeto Bahia Produtiva e uma ordem de serviço para a ampliação do sistema de abastecimento de água do município. Será, ainda, anunciada a implantação do sinal de telefonia celular da operadora Claro, na localidade Catinga do Moura.

A inauguração da policlínica na região de Jacobina irá beneficiar moradores de mais de 17 municípios baianos. A implantação da unidade contou com um investimento de cerca de R$ 23 milhões, entre obras e aquisições de equipamentos e micro-ônibus, que farão o transporte dos pacientes.

Ao todo, 67 profissionais atuarão para dar assistência a população, como médicos, enfermeiros, psicólogo, farmacêutico, nutricionista, ouvidor, assessores técnicos, assistente social, técnicos em enfermagem, técnicos em radiologia e assistentes administrativos.

Moradores dos municípios do consórcio formado por Caém, Caldeirão Grande, Capim Grosso, Jacobina, Mairi, Miguel Calmon, Mirangaba, Ourolândia, Piritiba, Quixabeira, São José do Jacuípe, Saúde, Serrolândia, Umburanas, Várzea da Roça, Várzea do Poço e Várzea Nova terão à disposição consultas médicas em diversas especialidades como angiologia, cardiologia, endocrinologia, gastrenterologia, neurologia, ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ginecologia/obstetrícia, mastologia e urologia.

