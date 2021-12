Policlínica Regional deve ser concluída em 2018

O Centro Integrado de Comunicação (Cicom) e o Distrito Industrial de Santo Antônio de Jesus (a 200 km de Salvador) foram inaugurados, nesta sexta-feira, 31, pelo governador Rui Costa que assinou também a ordem de serviço para a construção da Policlínica Regional, que deve ser concluída em um ano.

A policlínica está orçada em R$ 21,7 milhões e vai atender moradores de 29 cidades do entorno com exames gratuitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do consórcio regional formado pelos municípios e o estado.

De acordo com o governador Rui Costa, o Programa Mais Médicos disponibilizou mais profissionais em todo o interior do estado, o que aumentou a procura por exames em diversas especialidades para complementar os diagnósticos, levando pessoas viajar até mil quilômetros.

“Me comprometi a levar esses serviços, que só existiam na capital ou em poucas cidades da Bahia, para outras regiões, o que vai melhorar a qualidade de vida da população que necessita destes serviços”, asseverou.

Em Santo Antônio de Jesus, o governador entregou nove viaturas, para as policias Militar, Civil e o Corpo de Bombeiros, que custaram R$ 227,4 mil.

Ele participou também da assinatura da transferência da gestão da área do novo distrito para a Associação do Distrito Industrial de Santo Antônio de Jesus (Adisaj).

Ifba

Ainda durante a estada da comitiva na cidade, a comunidade do Instituto Federal da Bahia (Ifba) comemorou a inauguração de uma estrada de acesso à instituição educacional. “O deslocamento ficou mais seguro e econômico”, disse o aluno Fernando dos Santos.

