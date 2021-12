Policlínica de Escada tem início de obra autorizada

A autorização para a construção da Policlínica de Saúde de Escada, no Subúrbio Ferroviário, foi assinada neste sábado, 24, pelo governador Rui Costa. Foi determinado o início imediato dos serviços de fundação e terraplanagem.

A obra terá um investimento de R$ 15,3 milhões, que serão utilizados também na compra de equipamentos e mobiliário.

“Nós temos um contrato com o Banco Mundial de um empréstimo, que começou a ser negociado ainda no governo de Wagner, que fez um diagnóstico, assim como nós fazemos, constatando ser a Atenção Básica de Saúde um dos graves problemas da Região Metropolitana de Salvador [RMS]. Então, o Estado pegou o empréstimo e o banco definiu que a prioridade ia ser para construir policlínicas, unidades básicas e Caps [Centros de Atenção Psicossocial] aqui. Por isso, nós começamos a conversar com o município para escolher áreas", explicou o governador.

Além dessa unidade, também será construída uma policlínica na região de Tancredo Neves e Cabula. Contudo, essa obra ainda aguarda a negociação com a prefeitura para definir o local onde a unidade será erguida.

