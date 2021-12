Polícias Civil e Federal localizam suspeito de tráfico foragido em Camaçari

Luis Philipe Barbosa, mais conhecido como 'Doka', foi localizado nesta quinta-feira, 23, pelas polícias civil e federal na cidade de Camaçari, região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), com o suspeito foram encontradas duas grandes pedras de crack avaliadas em R$ 50 mil, uma porção de maconha e um carregador de pistola.

Foram presos mais dois suspeitos de participação no tráfico

Em um imóvel, localizado em Vila de Abrantes, também foram presos Carlos Daniel Santana Porto e Leandro Silva Vicente, suspeitos da participação no tráfico, além de um menor que foi apreendido. A casa vinha sendo monitorada pelas equipes da Polícia Federal e do Departamento de Polícia do Interior (Depin).

'Doka' tem passagem pela polícia por tráfico de drogas, homicídios e roubos, na cidade de Feira de Santana e região.

adblock ativo