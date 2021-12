Policiamento no estado será reforçado durante o verão

O Governador Jaques Wagner lançou na manhã desta sexta-feira, 14, no Jardim dos Namorados, a Operação Verão 2012/2013. O esquema, organizado para aumentar a eficiência da segurança pública em todo o estado, vai contar com mais de 20 mil policiais e bombeiros militares distribuídos nos principais pontos turísticos e rodovias estaduais e terá duas aeronaves à disposição da Secretaria da Segurança Pública do Estado.

Uma das aeronaves, um avião monomotor, tem capacidade para 11 ocupantes e será utilizado para transporte de tropa, operações policiais, aeromédicas, de salvamento e de defesa civil. Segundo o governador Wagner, o investimento feito e a organização da operação visa dar um maior reforço na segurança durante o verão, quando a Bahia recebe um maior número de turistas.

Os policiais vão atuar em Salvador, Ilhéus, Itacaré, Valença, Morro de São Paulo, Mangue Seco, Conde, Cachoeira, Juazeiro, Praia do Forte, Lençóis, Rio de Contas, Bom Jesus da Lapa, Porto Seguro, Canavieiras, Alcobaça, Vila de Abrantes, dentre outras localidades.

