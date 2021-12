Policial sofre acidente e atira contra a cabeça em Feira

Um policial militar de 31 anos morreu na manhã desta quinta-feira, 15, no município de Feira de Santana (a 108 km de Salvador). Após sofrer um acidente de moto, Ivanildo Almeida Nery Júnior atirou contra a própria cabeça.

De acordo com uma testemunha do ocorrido, o policial se chocou em outra motocicleta e acabou caindo embaixo de um carro, modelo Gol. As pessoas que presenciaram o acidente tentaram socorrê-lo, mas ele disse que não estava sentido as pernas e pediu a sua arma, que havia caído no chão. Em seguida, atirou contra sua cabeça.

Ivanildo chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas já chegou sem vida.

À polícia, o pai do policial informou que ele havia discutido com a namorada antes do acidente. A arma da vítima foi recolhida por agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT). As informações são do site Acorda Cidade.

