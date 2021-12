Policial reage a assalto e é baleado no oeste da Bahia

Marcelo Franscisco de Souza, de 48 anos reagiu a uma tentativa de assalto e foi atingido por tiros, na madrugada desta quinta-feira, 7, em Luis Eduardo Magalhães (a 798 quilômetros de Salvador), no oeste da Bahia.

De acordo com o delegado titular do município, Leonardo Mendes, o policial voltava para casa de carro, na rua Yitzhak Rabin, no bairro Santa Cruz, por volta das 2h. Já chegando em sua residência, Marcelo parou para conversar com um amigo, quando Racenberg dos Santos Ramos, de 18 anos, anunciou o assalto. Marcelo reagiu e eles entraram em luta corporal. O policial acabou sendo atingido com dois tiros, no braço e toráx. O suspeito foi baleado no abdômen.

Segundo o delegado, os dois foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e encaminhados para o Hospital do Oeste, em Barreiras. Na UPA, o agressor juntamente com seu pai tentaram estragular o policial. Um agente da Guarda Municipal interveio, quando a polícia chegou e deu voz de prisão. O pai do suspeito está preso.

O acusado está no hospital e irá passar por uma cirurgia. A vítima também se encontra no hospital e será transferido em uma UTI aérea para a capital, pois terá que realizar uma cirurgia de alto risco.

Os dois foram socorridos para UPA e encaminhados para Hospital do Oeste (Foto: Reprodução | Blogbraga)

O suspeito foi atingido no abdômen (Foto: Reprodução | Blogbraga)

