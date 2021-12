Policial morre em acidente na BR-407; quatro ficam feridos

Um tenente da Polícia Militar morreu na manhã deste domingo, 9, em um grave acidente de carro ocorrido no km 80 da BR-407, próximo ao distrito de Flamengo, no município de Jaguarari, no Centro-Norte da Bahia, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Breno Fernandes Silveira, de 27 anos, estava indo para Juazeiro acompanhado da mãe, da esposa, do sogro e de um irmão quando o veículo, conduzido por ele, capotou e saiu da pista.

As vítimas foram socorridas por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital de Jaguarari. Breno não resistiu aos ferimentos e morreu.

O sogro dele chegou à unidade hospitalar em estado grave. Os outros ocupantes do veículo - um JAC, modelo J5 branco de placa OKR 1007 - , tiveram ferimentos leves.

De acordo com informações do posto da PRF na BR-407, a suspeita inicial é que Breno tentou realizar uma ultrapassagem, mas o condutor do veículo que estava à frente tentou realizar a mesma manobra ao automóvel que estava na dianteira.

Com isso, ele perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou. Breno era comandante do 5º Pelotão de Polícia Militar de Capim Grosso, onde atuava desde 2014.

O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Senhor do Bonfim.

