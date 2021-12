Policial morre após troca de tiros em Jacobina

Após troca de tiros, um policial civil e um criminoso morreram no município de Jacobina (a 330 km de Salvador). Segundo a 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), o policial Francisco Portela chegou a ser encaminhado para a clínica Santa Bárbara, onde morreu.

Ainda com as informações da Coorpin, dois assaltantes tentaram roubar uma moto, mas Francisco, que estava no local, presenciou o crime e reagiu.

Houve uma troca de tiros e o policial acabou sendo atingido no abdômen. Um dos criminosos também foi atingido e morreu. A polícia faz busca no local para tentar localizar o foragido.

