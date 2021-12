Policial morre após ser baleado em Vera Cruz

O policial militar Ricardo Fontes de Oliveira morreu na madrugada desta sexta-feira, 2, por volta das 3h20, no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), depois de ter sido baleado na ilha Vera Cruz.

O PM chegou a ser socorrido por uma guarnição do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) para o Hospital Geral de Itaparica. Em seguida, ele foi transferido para o HRSAJ, onde passou por cirurgia, mas o soldado não resistiu aos ferimentos.

Ele foi atingido na noite desta quinta, 1º, por volta das 20h, por dois homens em uma moto. Não há informações sobre a motivação do crime. O PM estava de folga no momento do ataque. Ele era lotado há sete anos no Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 5ª Companhia da Polícia Militar (5ª CIPM/Vera Cruz).

