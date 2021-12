Policial morre após passar mal em motel de Conquista

O policial militar Igor Moreira, de 27 anos, morreu após passar mal em um motel na cidade de Vitória da Conquista (a cerca de 500 km de Salvador), nesta segunda-feira, 22. Segundo informações preliminares colhidas pela polícia local, o agente, que estava acompanhado de uma mulher, teria passado mal após ingerir uísque com energético. A causa da morte, no entanto, ainda está sendo investigada.

Conforme a polícia, Igor e a mulher, que seria sua namorada, teriam passado a noite no motel Del Reye, e o agente se sentiu mal pela manhã. Informações dão conta de que, antes de chegar ao hotel com a companheira, o policial teria ido a uma festa no município de Jequié. Familiares da vítima informaram que ele tinha problemas de coração, o que aumenta a hipótese da morte ter sido causada pelo consumo de bebida alcoólica.

Conforme a polícia, a própria mulher que estava com o PM acionou uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os médicos ainda tentaram reanimar o policial, mas ele não resistiu. O corpo de Igor foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) e será submetido a uma necropsia.

Veja no mapa a distância Salvador-Conquista

adblock ativo