Policial militar morre após perder controle da viatura em BR

Um policial militar morreu no final da tarde do último sábado, por volta das 17h40, em um acidente na BR-242, trecho de Barreiras, região oeste da Bahia. O Soldado Jairo Nonato Nascimento, de 33 anos, conduzia a viatura 1054, quando perdeu o controle da direção do veículo e capotou.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), após tentar desviar de um veículo que fazia uma ultrapassagem irregular, o policial perdeu o controle da direção e teve uma saída forçada da pista. Em seguida o veículo capotou, desceu uma ribanceira e colidiu com uma árvore. Com o impacto da colisão a carroceria da caminhonete se dividiu ao meio.

O soldado que era lotado na 5ª Companhia de Polícia de Luís Eduardo Magalhães tinha saído dessa cidade e seguia para Barreiras, onde iria buscar um oficial e os patrulheiros para uma operação intitulada Buriti.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada mas, ao chegar, apenas constatou o óbito.

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada km-830 da BR-242 e a PRF continua investigando as causas que podem ter causado o acidente.

