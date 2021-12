Policial militar morre após acidente com carro na BR-101

O cabo da Polícia Militar (PM) Cleriston Pendine Santana, 44 anos, morreu no início da manhã desta quarta-feira, 9, por volta das 5h, depois que o carro em que estava capotar. O acidente aconteceu na BR-101, no município de Entre Rios (a 142 quilômetros de Salvador).

Segundo informações da PM, o acidente foi depois da ponte do Rio Inhambupe. Guarnições da polícia tentaram socorrer o cabo, mas o militar não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Ele era lotado na 56ª CIPM e há 22 anos integrava a corporação. O horário e o dia do sepultamento ainda não foram definidos pela família.

adblock ativo