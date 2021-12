Policial Militar é preso após atirar na companheira em Alagoinhas

Um policial Militar foi preso em flagrante, na madrugada deste sábado, 12, após atirar nos seios da companheira, no município de Alagoinhas (a 120 km de Salvador). A mulher foi socorrida ao Hospital Regional Dantas Bião (HRDB/Alagoinhas), onde passou por atendimento médico.

De acordo com o portal Luciano Reis Notícias, o crime ocorreu na residência do casal, localizada na Rua Santa Rita, no bairro Mangalô.

O suspeito, que pertence ao quadro da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Litoral Norte), com sede em Esplanada, foi encaminhado pela Polícia Militar e apresentado na delegacia local.

Ambos não tiveram identidade reveladas.

