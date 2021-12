Policial militar é morto durante assalto em Cachoeira

O policial militar da reserva remunerada Jorge Barbosa Souza foi morto durante um assalto na manhã desta terça-feira, 28, na cidade de Cachoeira, no Recôncavo baiano.

Segundo informações da assessoria da PM, ele trabalhava como segurança de valores de um supermercado e, ao acompanhar o encaminhamento do malote para um banco da localidade, a bordo de um Corsa prata, junto com mais dois funcionários do estabelecimento comercial, foi surpreendido por três homens armados. Na abordagem, Jorge foi atingido pelos bandidos e morreu no local. Os outros dois funcionários não ficaram feridos.

Os criminosos fugiram com o malote e o veículo. Guarnições da 27ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) seguem em diligência em busca dos suspeitos, com o apoio da 20ª CIPM, da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Litoral Norte e do Grupamento Aéreo (Graer).

Na madrugada de segunda, 27, outro crime foi praticado contra um policial militar em Cachoeira. Antonivaldo de Jesus, 34 anos, foi baleado durante uma troca de tiros com bandidos.

O PM estava em serviço e foi atingido na cabeça em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. O tiro entrou pelo ouvido e saiu pela testa. Ele é lotado na 27ª (27ª CIPM).

Antonivaldo foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levado para o hospital de Santo Antônio de Jesus.

