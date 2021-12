Policial militar é morto a tiros em tentativa de assalto no subúrbio de Salvador

O policial militar José Luiz da Hora, 51 anos, foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira, 7, na região conhecida como Casinha do Boiadeiro, nas proximidades do Parque São Bartolomeu, no bairro São João do Cabrito, em Salvador.

A vítima teve o carro roubado e estava em poder dos assaltantes, quando uma guarnição da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) chegou ao local. Segundo informações da Polícia Militar (PM), os suspeitos reagiram atirando e fugiram em seguida, abandonando o veículo. Ao se aproximar, a equipe da CIPM encontrou José Luiz baleado. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

José Luiz era lotado no Batalhão da Guarda da Polícia Militar (BG) e integrava o quadro funcional da PM há mais de 24 anos. Ele deixa esposa e um casal de filhos. O horário e o local do sepultamento não foram definidos.

