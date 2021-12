Policial militar é morto a tiros em Alagoinhas

O policial militar Anderson Pinheiro foi morto na noite de quarta-feira, 28, no município de Alagoinhas, a 116 km de Salvador. As informações são do site Acorda Cidade.

O soldado, que integrava a Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe), trafegava de bicicleta pela praça Santa Isabel quando dois homens, em uma motocicleta, se aproximaram e atiraram diversas vezes contra ele.

Mesmo ferido, o policial conseguiu pedir socorro num bar da localidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os suspeitos fugiram em seguida e ainda não foram localizados pela polícia. O crime está sendo investigado.

