Policial Militar é baleado em Lauro de Freitas

O soldado da Polícia Militar identificado como Gilvan Almeida foi baleado nesta quarta-feira, 18, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O PM foi baleado dentro do próprio carro, na avenida Fortaleza, no bairro de Itinga. O veículo foi alvejado diversas vezes.

Logo após a ação, a vítima foi socorrida para o Hospital do Aeroporto, onde está internada. Segundo a Polícia Civil (PC), o policial não corre risco de morte. Ele foi baleado no pescoço (de raspão) e duas vezes no braço.

Ele está fazendo alguns exames e ainda não tivemos a oportunidade de conversarmos sobre o atentado

Ainda segundo PC, o soldado é "acompanhado pelo comandante da 81ª Companhia Independente da PM, major Sérgio Dias, e pela responsável pela Base Comunitária de Itinga, tenente Naila Reis, dentre outros colegas da corporação".

“Ele está fazendo alguns exames e ainda não tivemos a oportunidade de conversarmos sobre o atentado, motivação e autoria”, afirmou a tenente Naila, em nota enviada à imprensa. O caso está sendo investigado pela 27ª Delegacia Territorial (Itinga).

Ainda não se sabe se o policial foi vítima de uma emboscada ou de um assalto. O PM é lotado na Base Comunitária de Segurança de Itinga.

Ao total, quatro policiais já foram mortos este ano na Bahia. O último caso de homicídio foi na noite desta terça-feira, 17, quando o sargento da PM, Aldo Carvalho Santos, foi baleado durante uma tentativa de assalto a Farmácia Drogasil, na Pituba, em Salvador.

Policiais estiveram no local após a ação (Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp)

O PM estava no carro na hora do ataque (Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp)

