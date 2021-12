Policial militar é assassinado em Paulo Afonso

O policial militar Anael Moabi Bezerra Gomes foi assassinado no município de Paulo Afonso (distante a 461 km de Salvador), na madrugada desta terça-feira, 10. As informações são do Blog Braga.

O soldado era lotado no 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM). Ele foi atingido com três tiros nas costas quando passava pela rua B das casinhas do BTN 3, próximo ao Cemitério São Lucas, no centro da cidade. Moabi chegou a ser encaminhado para o Hospital Municipal Nair Alves de Souza, mas não resistiu.

Ainda de acordo com o Blog Braga, a arma do policial militar teria sido roubada. A Polícia Civil do município investiga a motivação e a autoria do crime.

