Policial militar é assassinado em Feira de Santana

Um policial militar identificado como Antônio José Pereira Braga, 49, foi encontrado morto por volta das 9h, na quarta-feira, 26, em Feira de Santana (distante 104 km de Salvador). Segundo informações da Polícia Civil, ainda não se sabe a motivação do assassinato, porém, nenhuma linha de investigação está sendo descartada.

Em entrevista ao site Acorda Cidade, o coordenador regional de polícia, delegado Roberto Leal, afirmou que latrocínio (roubo seguido de morte) está entre as principais suspeitas, pois, a arma, o veículo e o celular da vítima foram roubados. Outra hipótese é que tenha sido um crime de execução motivado por vingança.

Ainda de acordo com a polícia, as primeiras informações obtidas apontam que o policial morreu por estrangulamento e que os autores do crime ainda tentaram atear fogo ao corpo da vítima, mas não conseguiram. O policial havia chegado do carnaval, entrado na residência e saído em seguida, não sendo mais visto depois disso nem por parentes ou colegas de profissão.

A polícia agora busca identificar o rastro do veículo e analisar a possível situação da tortura pela qual a vítima tenha sofrido. Antônio José Pereira Braga foi velado e sepultado na tarde desta quinta-feira, 27, no cemitério Jardim Celestial.

