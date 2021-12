Policial militar bate carro, mata mulher e foge

A instrumentadora cirúrgica Thaís Nunes Torres, 31 anos, entraria no primeiro dia de férias nesta segunda-feira, 1º, com o marido e os dois filhos. Mas esse e outros planos foram frustrados devido a um acidente de trânsito que culminou com a morte dela na noite de domingo, 31, em Lauro de Freitas (Grande Salvador).

De acordo com familiares da vítima, um Nissan Tida prata, de placa NZL 3607, tentou ultrapassar e bateu em uma Chevrolet Montana na Avenida 2 de Julho. Em seguida, o Tida invadiu a contramão e colidiu de frente com o Fiat Punto dirigido por Thaís, que seguia sentido Lauro de Freitas.

É proibida ultrapassagem na via onde ocorreu o acidente. Os parentes da vítima contam que o motorista do Tida fugiu e abandonou o veículo. Depois, eles descobriram se tratar do soldado da Polícia Militar Márcio Santos Conceição, 40, o qual teria fugido a pé e buscou atendimento no Hospital Aeroporto.

"Quando passei lá, havia quatro guarnições da Rondesp Central na porta do hospital. Procurei informações, mas eles me trataram de forma truculenta. Um conhecido do hospital me forneceu o nome (do motorista)", relata um familiar de Thaís, sob anonimato.

A instrumentadora estava com o marido e um filho de 4 meses no veículo, os quais tiveram ferimentos leves, receberam atendimento médico e já foram liberados. Parentes da instrumentadora contam que havia uma garrafa de uísque e latas de cerveja dentro do carro que causou o acidente. O corpo de Thaís foi enterrado nesta segunda, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador.

Cinto do carro partiu

Segundo os parentes, Thaís foi buscar o marido em um curso e retornava para casa quando ocorreu a colisão, a menos de um quilômetro de sua residência. O cinto de segurança do carro partiu e ela sofreu uma hemorragia interna por causa do choque. "Ela foi reanimada pelo pessoal do Samu e levada ao Hospital Menandro de Farias, mas morreu logo depois", conta um parente.

O marido de Thaís está em estado de choque. "Está todo mundo inconformado. Uma jovem com o futuro todo pela frente... Vamos lutar por Justiça agora".

Em nota, a PM informou que aguarda o policial se apresentar na Corregedoria para iniciar investigação em paralelo ao trabalho da Polícia Civil. A PM diz lamentar a morte e se solidariza com os parentes.

É possível ver os dois carros que colidiram de frente (Foto: Divulgação)

Delegado vai investigar

O Boletim de Ocorrência (BO) relativo ao acidente foi registrado na 23ª DT (Lauro de Freitas). Conforme o titular da unidade, Joelson Reis, o inquérito para apurar o fato já foi instaurado.

O delegado disse que irá ouvir o marido da vítima, o motorista da Montana, que também foi atingida pelo Tida, e os agentes de trânsito. Além disso, vai aguardar os laudos das vistorias dos veículos, onde poderá saber, por exemplo, se havia realmente embalagens de bebidas alcoólicas no carro do policial.

"Precisamos percorrer todas essas etapas para esclarecer as dúvidas e saber de quem foi a responsabilidade pelo acidente", afirma o delegado. "Quem tiver alguma informação pode enviar pelo Disque Xerife: 9 9631-6891", completa.

