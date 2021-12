Policial fica preso às ferragens após colisão com ônibus

Uma colisão entre uma viatura da 43ª da Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Itamaraju) e um ônibus deixou um policial preso às ferragens na noite desta quinta-feira, 11, no município de Itamaraju, a 773 km de Salvador.



De acordo com o site Teixeira News, após o impacto da colisão, a viatura se chocou contra uma casa e um poste. O policial que conduzia o veículo, conhecido como Nogueira, ficou preso às ferragens e só foi retirado com a chegada de outras viaturas ao local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) também foi deslocada para prestar os primeiros socorros.



Nogueira foi levado para o Hospital Municipal de Itamaraju, com vários cortes e fortes dores no tórax, mas não corre risco de morte.



Outro policial que estava na viatura e não teve o nome revelado, sofreu ferimentos leves, assim como o motorista do ônibus.



Um inquérito policial foi instaurado pelo delegado Willian Telles, para apurar as causas do acidente.

Após o impacto, ônibus teve a parte frontal destruída (Foto: Reprodução | Site Teixeira News)

