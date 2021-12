Policial federal é assassinado durante assalto em Juazeiro

O policial federal Wilson Teixeira Queiroz Neto foi assassinado na noite desta segunda-feira, 29, em Juazeiro (a 512 km de Salvador). A vítima tinha ido levar a mãe na rodoviária, quando foi abordada por criminosos e reagiu, sendo baleado.

Os bandidos fugiram levando o veículo do policial federal. Wilson chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dele será enterrado nesta quarta, 2, na cidade natal, em Pilão Arcado, de acordo com a assessoria da PF.

Um vídeo mostra a abordagem e o momento em que os assaltantes fogem com o carro da vítima. Os criminosos ainda não foram localizados.

Em nota postada no site da instituição, a direção geral da Polícia Federal demonstrou "profundo pesar" pelo homicídio.

De acordo com a Polícia Federal, o policial era natural da cidade de Pilão Arcado, na Bahia. Ele ingressou nos quadros da PF em Salvador, em 2002. Com passagem pela cidade de Altamira (PA), Wilson estava lotado em Juazeiro desde outubro do ano passado.

'Carreira promissora'

"A Direção Geral se solidariza com familiares, amigos e colegas de trabalho, lamentando profundamente o triste episódio que encerrou a carreira promissora do policial", finaliza a nota divulgada pela Polícia Federal. A instituição informa que ficou estipulado luto na PF pelo prazo de três dias.

Também em nota, enviada pela assessoria de comunicação, os integrantes do Ministério Público Federal na Bahia expressam profundo pesar pelo falecimento do agente da Polícia Federal Wilson Teixeira, em Juazeiro.

"Em nome do MPF, seus integrantes estendem suas sinceras condolências aos familiares do agente", solidariza-se a nota.

