Policial é baleado durante troca de tiros em Camaçari

Um policial foi atingido no rosto por estilhados de armas de fogo após uma troca de tiros na noite deste domingo, 7, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o tiroteio aconteceu por volta das 20h30, após uma denúncia informar que suspeitos andavam armados no bairro Buri Satuba. Quando chegaram ao local, os policiais foram recebidos com tiros e reagiram.

O policial atingido no rosto foi encaminhado para o Hospital Geral de Camaçari (HGC) e transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi medicado e liberado.

