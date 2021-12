Policial Civil morre após viatura capotar na BA-046

O capotamento de uma viatura da Polícia Civil, no final da tarde deste domingo, 22, na BA-046, matou um policial, que não teve o nome divulgado. O acidente aconteceu no povoado de Duas Irmãs, próximo à cidade de Iaçu (distante a 279 km de Salvador), no centro norte da Bahia. As informações são do site Itaberaba Notícias.

adblock ativo