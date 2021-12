Policial Civil é morto em assalto na Ilha de Itaparica

Um policial civil foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto, por volta das 19h30 desta terça-feira, 9, dentro da própria casa, no distrito de Barra Grande, na Ilha de Itaparica.

De acordo com a PM, dois homens pularam o muro da casa de Waldeck Monteiro de Jesus, para roubar a residência. Waldeck correu para buscar sua arma, quando acabou sendo baleado. Mesmo ferido, ele ainda teria conseguido atirar contra um dos homens. Não há informações sobre os suspeitos.

Através de nota, a Polícia Civil da Bahia comunicou a morte do investigador de polícia Valdek Monteiro Batista Jesus e informou que todas as ações no âmbito da Polícia Judiciária estão sendo efetuadas para a identificação e prisão dos suspeitos.

Valdeck era lotado na 19ª Delegacia Territorial de Itaparica. Ele também já trabalhou na 24ª DT (Vera Cruz). O sepultamento irá ocorrer, às 15h desta quarta-feira, 10, no Cemitério de Vera Cruz.

A Polícia Civil solicitou que qualquer informação que leve à localização dos envolvidos neste crime pode ser informada, de modo anônimo, pelo Disque-Denúncia, através do número (71) 3235-0000.

