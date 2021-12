Policial civil é baleado no município de Serra do Ramalho

O investigador da Polícia Civil Willian Miranda foi baleado na noite desta terça-feira, 19, no bairro Bela Vista, no município de Serra do Ramalho (a 836 km de Salvador).

De acordo com informações da assessoria da Polícia Civil, o policial não estava de serviço e foi atingido por tiros quando estava dentro de seu carro. O agente foi socorrido para para o Hospital de Barreiras, no Oeste baiano. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas pela 24ª Coorpin de Bom Jesus da Lapa (a 795 quilômetros de Salvador).

