Policial civil é assassinado em Feira de Santana

O policial civil Ivanilton Nascimento Marques, de 52 anos, foi executado na noite deste domingo, 1º, no bairro Jardim Acácia, em Feira de Santana (a 109 Km de Salvador).

De acordo com as informações do site Acorda Cidade, Ivanilton estava sentado na porta de casa, por volta das 21h, quando foi atingido na cabeça por um tiro de revólver calibre 38. A vítima morreu na hora.

Ainda não há informações sobre a motivação, nem os suspeitos do crime. O caso será encaminhado pela Delegacia de Homicídios da cidade.

