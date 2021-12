Policial atira em carro de som durante protesto contra a reforma da Previdência

Um policial militar atirou em um carro de som durante um protesto contra a reforma da Previdência, na Via Parafuso, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, 19.

A corporação informou que o agente fazia parte do 12º Batalhão, que atuava na negociação para liberação da via, mas não participava da conciliação com os manifestantes naquele momento. A PM afirmou ainda que ele está sendo ouvido na sede da unidade para que as providências legais sejam adotadas. Ninguém se feriu durante o ocorrido.

A CUT Bahia divulgou em sua página no facebook uma nota de repúdio à atitude do policial e cobrou a investigação do caso. "Não vamos admitir e cobramos apuração dos fatos, providências e que se adote ações necessárias sobre essa violência gratuita".

adblock ativo