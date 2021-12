Policiais voltam gradativamente às ruas neste sábado

Os policiais militares da Bahia retornam gradativamente às ruas da capital baiana neste sábado, 19. Após permanecerem aquartelados na madrugada, eles retomaram as atividades a partir das 7h.

A informação foi confirmada pelo Major Marciel, do departamento de comunicação do comando geral da PM. "As pessoas já podem ver que há viaturas em vários locais", revelou.

Em relação à "operação tartaruga" - em que os policiais teriam voltado às ruas somente por medo de retaliações, mas sem registro de todas as ocorrências -, o major disse que ainda não foram detectadas ações deste tipo.

Segundo ele, as unidades atuantes estão comunicando a central de polícia, que faz o monitoramento eletrônico das ações.

"Existem muitos boatos que circulam com o objetivo de criar uma guerra psicológica na população. Em nosso meio, chamamos isto de contra-informação", explica o major.

O número consolidado de viaturas e policiais em atividade deve ser divulgado ainda na tarde deste sábado.

