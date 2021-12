Policiais salvam bebê de apenas 18 dias no interior da Bahia

Oficiais da Polícia Militar salvaram a vida de um bebê com apenas 18 dias de vida, neste domingo, no município de Ibiquera (375 km de Salvador). A guarnição foi acionada pela avó da criança, Eunice Lima Ferreira de Jesus, que segurava a neta, Alice, engasgada com leite materno.

“Encontramos a avó desesperada quando paramos a viatura e a pequena Alice já bastante debilitada. Fizemos o procedimento e logo ela voltou a normalidade”, informou o soldado Ricardo da Silva Carneiro. O oficial realizou a manobra de Heimlich, que consiste na desobstrução das vias aéreas.

“Ficamos alegres por ter salvo a vida de uma criança tão pequena, se não fossemos rápidos talvez ela não estaria conosco. Isso é gratificante”, informou o soldado.

“Nossa unidade não é só para prender bandidos, mas também lidar com diversas situações como essa. Os policiais do batalhão estão preparados para esse tipo de ocorrência com cursos de primeiros socorros”, informou o oficial tenente-coronel Marcelo Pinto.

