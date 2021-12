Policiais rejeitam proposta do governo e decretam greve

Os policiais militares reunidos no Wet'n Wild em assembleia decretaram greve na noite desta terça-feira, 15. Após mais de 1h em reunião fechada com os representantes dos PMs, Marco Prisco, presidente da Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia (Aspra), leu a proposta do governo e ela foi rejeitada.

Antes da apresentação da nova proposta, o clima ficou tenso e os policias começaram a entoar cânticos como "ô, ô, ô a PM parou". O deputado Capitão Tadeu Fernandes disse que o governo foi tímido em suas propostas e não cumpriu a lei de isonomia entre ativos e inativos.

Já o presidente da Associação dos Oficiais Auxiliares da Polícia Militar (Aoapm), major Ubiracy, deixou a reunião após 20 minutos do seu início e disse que os representantes estavam examinando a proposta e a intenção da Aoapm era de negociar até o último momento.

Segundo estimativa dos próprios policiais, cerca de 10 mil PMs estiveram no Wet'n Wild para a assembleia que discutiu as propostas apresentadas pelo governo para a reestruturação e modernização da PM.

