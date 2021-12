Policiais prendem homem com 10kg de maconha dentro de carro

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam na tarde de segunda-feira, 16, na BR-324 Alexandre Ferreira dos Santos Silva, 42 anos, que conduzia o veículo VW Gol preto, placa OKS-3319, com cerca de 10 kg de maconha escondidos.



A droga estava distribuída em 21 pacotes acomodados no interior das portas, da tampa do porta-malas e num parachoque do veículo.



Abordado durante uma fiscalização de rotina, na praça de pedágio do município de Candeias (sentido Salvador), o suspeito demonstrou nervosismo e entrou em contradição várias vezes, despertando a desconfiança dos agentes federais.



Cheiro forte



"Ele ficou muito nervoso e os policiais tiveram a perspicácia de olhar o veículo com mais cuidado. O odor (da maconha) também a chamou atenção", revela o superintendente da PRF na Bahia, inspetor George Paim.



Conduzido ao posto da PRF no município de Simões Filho, Alexandre contou aos policiais que pegou a droga em Feira de Santana e levaria para distribuir em Lauro de Freitas, onde mora, além de alguns bairros em Salvador.



Segundo um policial que preferiu não se identificar, o suspeito revelou que foi para Feira de Santana no último domingo.



Chegando ao município, ele entregou o carro para um grupo de pessoas ainda não identificadas. Em seguida, teria ido para um hotel, onde passou a noite.



Ele afirmou que só voltou a encontrar o grupo ontem, quando foi buscar o veículo. O carro está registrado em seu nome e não possui nenhuma restrição. Até ontem, Alexandre Ferreira dos Santos Silva não revelou os nomes dos fornecedores nem disse em que local adquiriu a droga.

