Policiais militares salvam vida de bebê em Vitória da Conquista

Uma equipe da PM salvou a vida de um bebê, de 29 dias, na noite desta segunda-feira, 13, em Vitória da Conquista. Segundos os pais, a criança foi amamentada e colocada no berço, quando apresentou sinais de convulsão.

Segundo informações do Blog do Anderson, a PM disse que parte do corpo do bebê estava roxa e existia muita dificuldade de respirar. "A criança já estava desfalecendo, quando os policiais, que se encontravam de serviço, de pronto atendimento, prestaram o imediato socorro, realizando a correta manobra para desobstruir as vias nasais, logrando êxito no procedimento", diz nota da BCS - Base Comunitária de Segurança.

O bebê voltou a respirar normalmente e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para que fosse feita uma avaliação do estado de saúde da criança. Logo em seguida, ela foi encaminhada ao Hospital São Vicente.

adblock ativo