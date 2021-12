Policiais militares realizam parto dentro de carro em Porto Seguro

Dois policiais militares realizaram o parto de uma mulher em um carro na manhã desta quarta-feira, 29, na cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia. A mãe Poliane César Borges, de 25 anos, e o bebê, que ganhou o nome de Heitor, foram levados para o Hospital Luís Eduardo Magalhães. Eles passam bem.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o caso aconteceu depois que a guarnição da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) recebeu um chamado de emergência, por volta das 5h30.

Heitor nasceu cerca de seis minutos após a chegada dos soldados Dias - que também é enfermeiro com especialização em urgência e emergência - e Uarlei. Após o parto, Poliane, que mora no distrito do Santo André, em Santa Cruz Cabrália, e o filho foram levados na viatura para o hospital, onde receberam atendimento médico.

"Fazer esse parto foi uma sensação única. Sou enfermeiro e já tinha participado de cesarianas, mas essa foi a primeira vez que acompanhei um parto normal e, ainda por cima, em via pública. Meu colega de farda e eu ficamos muito emocionados, ainda mais porque o bebê nasceu saudável e os dois (mãe e filho) passam bem. Foi gratificante terminar um turno de 12 horas desta maneira", declarou o policial de 43 anos, que integra a corporação há 15 anos.

