Policiais federais paralisam atividades a partir desta 4ª

Em adesão a movimento deflagrado nacionalmente, agentes da Polícia Federal e profissionais como escrivães e papiloscopistas da Bahia anunciam paralisação das atividades por 72 horas, a partir das 8h30 desta quarta-feira, 22. O movimento nacional, previsto para prosseguir até sexta, 24, confirmou adesão em, pelo menos, 17 estados.

O alvo é a Medida Provisória 657/14, editada pelo governo federal no último dia 14. A MP estabelece benefícios para os delegados, como a transformação do cargo de diretor-geral da Polícia Federal em função exclusiva de delegados de classe especial.

O sindicato local dos policiais federais (Sindipol-BA) estima adesão na Bahia de cerca de 80% dos aproximadamente 500 profissionais que atuam no Estado.

Superintendência

A Superintendência da Polícia Federal na Bahia emitiu nota pública nesta terça, 21, confirmando que o órgão foi oficialmente comunicado da deflagração da paralisação pelo sindicato dos policiais.

"A Polícia Federal na Bahia entende não haver razão para o referido movimento, na medida em que há decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida em 13 de maio deste ano, no âmbito do processo nº 2014/0108388-0, que veda a realização de greves por policiais federais", consta do comunicado divulgado.

"Entende a direção geral deste órgão que a decisão judicial em comento ainda se encontra válida, sendo obrigatória, portanto, sua observância e respeito. Além disso, a aparente razão da irresignação do sindicato não encontra amparo na realidade da Polícia Federal", complementa a nota.

