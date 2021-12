Policiais combatem tráfico de drogas e assaltos em Amélia Rodrigues

Uma ação conjunta das polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, 25, na cidade de Amélia Rodrigues (a 86 quilômetros de Salvador). O objetivo é combater o tráfico de drogas e assaltos que ocorrem na região da BR-324 e da BR-101.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) também participa da ação, que teve início logo nas primeiras horas desta quarta.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os policiais encontraram alguns acampamentos na cidade, onde foram apreendidos munições e outros materiais ilícitos. Um suspeito foi conduzido para a delegacia local.

Até o momento, não há informações de presos nem quantos mandados estão sendo cumpridos na cidade.

Assalto em posto de combustível

Na última terça-feira, 17, quatro homens assaltaram um posto de combustível em Amélia Rodrigues. O bando chegou no estabelecimento e roubaram clientes e funcionários, causando pânico no local. Os homens usaram na ação fuzis e pistolas.

Um dos suspeitos foi identificado como Evanildo Borges dos Santos, o "Van dos 3 Riachos". Ele morreu no último domingo, 22, após trocar tiros com policiais no momento que chegava em uma casa usada como esconderijo em Conceição de Jacuípe (a 103 quilômetros de Salvador).

*Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos

