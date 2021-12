Policiais civis suspendem paralisação considerada ilegal

Os policiais civis da Bahia suspederam a paralisação que estava prevista para acontecer na quinta, 17, e sexta-feira, 18. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 16, após o Tribunal de Justiça da Bahia declarar a ilegalidade do ato.

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (Sindpoc) tentou derrubar a liminar judicial consequente do processo impetrado pelo Governo do Estado, mas não conseguiu.

A categoria realizou uma passeata nesta quarta. O grupo caminhou da sede da Polícia Civil na Piedade até a Governadoria, no Centro administrativo da Bahia (CAB). A ação fez parte de um movimento que começou no início do mês, quando os policiais decidiram paralisar as atividades por 48h, nos dias 10 e 11 e 17 e 18.

Os policiais pedem melhores condições de trabalho e salário "mais justo". Uma assembleia geral está marcada para a próxima quarta-feira, 23, na Associação dos Funcionários Públicos do Estado (AFPEB), na Rua Carlos Gomes.

