Policiais Civis planejam paralisação de 48 horas

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (Sindpoc) planeja paralisar as atividades por 48 horas a partir desta quinta-feira, 4. A paralisação é em protesto ao não cumprimento do acordo firmado com o Governo do Estado, que ficou de publicar decreto listando as promoções desde abril, segundo informações da assessoria do Sindpoc. De acordo com o presidente do sindicato, Marcos Maurício, apenas a lista de candidatos habilitados a concorrer à promoção foi publicada.



Na tarde desta quarta-feira, 3, a diretoria sindical está reunida com o secretário da Segurança Pública. Ainda segundo a assessoria, independentemente do resultado da reunião, a paralisação vai acontecer como programado.



A categoria já havia realizado uma paralisação de 72 horas em agosto, pelo mesmo motivo. Na época, a Justiça chegou a declarar o movimento paredista ilegal, mas o sindicato só recebeu a notificação no dia em que os policiais retornaram ao trabalho.



Os policiais protestam ainda contra o que consideram alto índice de assédio moral, sobrecarga de trabalho (devido à carência de efetivo), ausência de estrutura nas unidades de polícia, crescente número de homicídios contra policiais e a desproporção salarial entre as carreiras da Polícia Civil.

A classe também fará ato político na Praça da Piedade, às 9h desta quinta. Até a retomada das atividades, às 8h de sábado, 6, cerca de 30% do efetivo efetuará atendimento para levantamento cadavérico, crimes contra a criança e crimes contra a vida, ainda de acordo com a assessoria do Sindpoc.

