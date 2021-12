Policiais civis param por 72h na Bahia; veja o que funciona

A partir desta segunda-feira, 18, a polícia Civil da Bahia paralisa suas atividades por 72h em todo o estado. Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (SindPoc), Laércio Reis, a intenção é que o governo se sensibilize com a situação e avalie as propostas feitas pela categoria.

Entre as reivindicações o fim das custódias nas delegacias, o fluxo salarial do plano de carreiras e o regulamento do decreto de promoção. Além disso, eles chamam a atenção para o índice de policiais mortos. Só neste ano foram quatro policiais civis assassinados.

Atendimento

Por conta da paralisação, fucionam apenas os serviços de levantamento cadavérico e a central de flagrantes. Caso não haja negociação neste período, o movimento pode evoluir para uma greve.

Outra opção para a população registrar ocorrências é a Delegacia Digital, por meio do endereço eletrônico https://www.delegaciadigital.ssp.ba.gov.br.

