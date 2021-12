Policiais civis param por 72 horas a partir desta quarta

Os policiais estão com as atividades paralisadas nesta quarta-feira, 20. O movimento segue até sábado, 23. Durante esse período, 30% do efetivo de 7,5 mil policiais civis vão atender apenas auto de prisão, levantamento cadavérico e ocorrências envolvendo idosos e crianças, de acordo com o presidente do sindicato da categoria, Marcos de Oliveira Maurício.

Como parte da programação do movimento, os policiais se reúnem nesta manhã em frente a sede da Polícia Civil, na Praça da Piedade. Eles fizeram um enterro simbólico no local.

Os policiais reinvindicam a posse dos concursados em 1997, 2013 e 2014, manutenção do convênio do programa de habitação do Servidor Público da Conder, além da reestruturação salarial. De acordo com Marcos Maurício, a última readequação da remuneração dos profissionais da Polícia Civil aconteceu em 1997 e acabou criando uma distância entre os delegados e demais servidores.

"Queremos uma igualdade salarial entre as carreiras. Entendemos que a investigação é realizada por diversos cargos e cada um faz uma parte. Então, precisa harmonizar a polícia para que os cargos não fiquem brigando", explica.

Os policiais pretendem realizar nova paralisação nos dias 1º, 2 e 3 de fevereiro, véspera do Carnaval.

Polícia Civil

A assessoria da polícia informou que as delegacias territoriais e especializadas cestão em atividade na Bahia, mesmo com a paralisação da categoria. A reportagem não conseguiu contao com o sindicato para confirmar a informação.

A Polícia Civil lembrou que há serviços disponíveis na Delegacia Digital, onde podem ser feitos registros de perda de documentos ou objetos e desaparecimento de pessoas.

adblock ativo