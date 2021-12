Policiais civis param por 48h na Bahia; veja o que funciona

Os policiais civis da Bahia começaram às 8h desta terça-feira, 30, uma paralisação de 48 horas em todo o estado.

Eles reivindicam do governo a promoção de classe três para classe dois dos policiais da lista de 2009, como previsto em acordo.

Eles também pedem que os profissionais com promoção para 2014 suba da classe dois para classe um. As informações são do secretário Bernardino Gayoso, do Sindicato dos Policiais Civis (Sindpoc).

Esta é a sexta paralisação realizada pelos policiais em 2014.

Atendimento

A população será atendida por um efetivo reduzido durante este período. O Sindpoc comunicou também que haverá apenas 30% do efetivo trabalhando (para casos de prisão em flagrante, termo circunstanciado e levantamento cadavérico).

As ocorrências de crimes contra idosos, crianças e adolescentes receberão maior atenção mesmo durante a paralisação, segundo Gayoso.

A Delegacia Digital também poderá ser usada para registrar Boletim de Ocorrência.

