Policiais civis param na Bahia em adesão a ato nacional

Os policiais civis da Bahia amanheceram nesta quarta-feira, 21, paralisados. Eles participam de uma mobilização nacional conjunta das polícias Federal, Rodoviária Federal e Civil. De acordo com o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais na Bahia (SindPRF/BA), eles não vão aderir ao movimento no estado, paralisando apenas em Brasília. Também não há registro de suspensão do trabalho dos policiais federais na Bahia.

O movimento nacional pede nivelamento do salários dos policiais em todo o país e melhores condições de segurança e infraestrutura para a categoria. Já a pauta específica dos policiais civis na Bahia é a aprovação da aposentadoria especial e discussão imediata do novo modelo de gestão da instituição.

Durante a paralisação, o sindicato vai manter 30% do efetivo para realizar prisão em flagrante, levantamento cadavérico e crimes contra a criança e a vida. A população pode registrar ocorrências na Central de Flagrantes, no Iguatemi, ou casos de desaparecimento, furto ou perda de documentos na Delegacia Digital.

adblock ativo