Policiais civis paralisam atividades por 48h

Os policiais civis realizam nova paralisação de 48h a partir das 8h da manhã desta terça-feira, 30, até as 8h do dia 2 de outubro. A decisão foi tomada em assembleia promovida pelo Sindicato dos Policiais Civis e Servidores da Secretaria da Segurança Pública (SINDPOC) no dia 15 de setembro. A paralisação ocorre devido a não publicação da lista de servidores promovidos.

Durante o período de paralisação, 30% do efetivo vai ser mantido, para casos de prisão em flagrante, termo circunstanciado e levantamento cadavérico.

O presidente do sindicato, Marcos Maurício, observa que o Governo do Estado está descumprido dois acordos: um firmado em 2009, em relação à promoção da classe III para II; e outro firmado em 2012, correspondente à promoção da classe II para I. Conforme Marcos, a relação de promovidos deve conter o nome de 1.460 profissionais.

Ainda segundo o sindicalista, os processos de promoção foram previstos no art.8º da Lei nº 12.601.

Na terça, a partir das 9h, haverá uma nova assembleia da categoria no auditório da Associação dos Funcionários Públicos do Estado (AFPEB), na Rua Carlos Gomes, região central de Salvador. Em um ato humanitário, na ocasião os policiais irão doar sangue. Uma unidade móvel do Hemoba deve estar no local.

