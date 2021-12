Policiais civis paralisam atividades por 24h nesta sexta

Os policiais civis da Bahia vão paralisar as atividades por 24 horas nesta sexta-feira, 28, em apoio ao movimento dos servidores públicos do estado, segundo confirmou o sindicato da categoria (Sindpoc), nesta quinta, 27.

A adesão à paralisação foi aprovada pelos policiais em assembleia realizada na terça-feira, 25. Durante o período, apenas atendimento para prisão em flagrante e levantamento cadavérico serão realizados. Todos os demais serviços ficarão suspensos.



O movimento dos servidores do estado foi convocado pela Federação dos Trabalhadores Públicos da Bahia (Fetrab), na assembleia da última terça-feira, 18. Os trabalhadores reivindicam reajuste linear de 7,41% e pagamento da URV.

Negociação

Representantes de diversas entidades sindicais se reuniram, na manhã desta quinta, 27, com o líder do governo, o deputado Zé Neto (PT), e com o Superintendente de Recursos Humanos da Secretaria de Administração da Bahia, Adriano Tambone, mas não chegaram a um acordo.

A coordenadora licenciada da Fetrab, Marinalva Nunes, ressaltou, em nota divulgada no site do sindicato, que de 270 mil servidores públicos baianos, 84 mil recebem abaixo de um salário mínimo.

Ainda de acordo com ela, as negociações não avançaram porque a proposta apresentada pelo Governo não atende a realidade dos servidores e não contempla os aposentados e pensionistas.

Na manhã desta sexta, dia da paralisação, ocorrerá uma nova assembleia dos servidores, às 9h, no Ginásio de Esportes do Sindicato dos Bancários, na Ladeira do Aflitos, no Centro da capital baiana.

Atendimento

Em nota, a Polícia Civil ressaltou que o atendimento não será interrompido por conta da paralisação. Confira na íntegra :

"O cidadão que tiver dificuldade de acesso aos serviços prestados por investigadores e escrivães da Polícia Civil, nesta sexta-feira (28), em virtude da anunciada paralisação de 24 horas da categoria, deverá procurar os delegados titulares das delegacias territoriais e especializadas, que estarão abertas, atendendo ao público. Outra opção acessível é a Delegacia Digital. Poderá ser acessada, por meio do endereço eletrônico https://www.delegaciadigital.ssp.ba.gov.br/, para o registro de ocorrências, a exemplo de furto ou roubo de veículos, arrombamentos de casas comerciais e residenciais, dentre outras. O cidadão poderá ainda se dirigir à Central de Flagrantes, instalada na Avenida ACM, região do Iguatemi, para o registro de qualquer ocorrência policial."

