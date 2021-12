Policiais civis paralisam atividades a partir desta segunda

Os policiais civis da Bahia paralisam as atividades a partir das 8h desta segunda-feira, 18, por um período de 72 horas.

Com previsão de término apenas na manhã de quinta, 21, o movimento é motivado principalmente pelo aumento de homicídios contra policiais em todo o Estado, além da falta de estrutura, a diferença salarial entre as carreiras e o atraso na publicação de um decreto que regulamenta as promoções de classe, que deveria ter acontecido em abril.

Segundo o Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (SindPoc), pelo menos 17 policiais - sendo três civis - foram mortos de janeiro a julho deste ano.

A categoria também reivindica uma alternativa aos altos índices de assédio moral e sobrecarga de trabalho em função da falta de efetivo.

