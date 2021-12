Policiais civis decidem parar atividades por 48h em maio

Policiais civis da Bahia decidiram paralisar as atividades por 48h nos dias 6 e 7 de maio. A decisão aconteceu em assembleia realizada na manhã desta quarta-feira, 23, pelo Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (Sindpoc) na Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia (AFPEB), no Dois de Julho.

A categoria reivindica celeridade na aprovação da aposentadoria especial e discussão imediata do novo modelo de gestão da Polícia Civil. A fim de fortalecer o movimento paredista no dia 6 haverá uma nova assembleia.

De acordo com o sindicato, a categoria também aprovou indicativo de greve. No entanto, a greve será deliberada apenas em conjunto com os servidores estaduais de outros setores como saúde e educação, para pressionar o governo a pagar a URV.

adblock ativo