Policiais baianos terão ganho salarial médio de 11%

Os policiais civis e militares do estado da Bahia receberão a partir deste mês a Gratificação de Atividade Policial 5 (GAP5), que equivale a 11% de ganho salarial médio.

Esta é a última parcela da progressão de gratificações dos policiais, implementada desde 2012. A medida terá um impacto de R$ 112 milhões.

O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa no programa de rádio "Digaí, Governador!", que foi ao ar na manhã desta terça-feira, 14. Ao comentar o assunto, Costa também ressaltou a redução de 9% no número de homicídios no Estado durante os três primeiros meses de 2015.

Segundo informações da Secretaria de Comunicação da Bahia (Secom), os policiais militares tiveram ganhos de 80,92% nos últimos oito anos. Já os investigadores da Polícia Civil alcançaram índice de 91,62% no final de 2014, mesmo período em que os peritos criminais alcançaram 100,81%.

A carreira de delegado, por sua vez, teve ganho real de 93,69% entre 2007 e 2014. Neste ano, o ganho real será de 103,12%.

