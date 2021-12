Polícia volta a capturar acusado de crimes na Bahia

A polícia voltou a capturar Franklin Costa Araújo, 41 anos, considerado um dos criminosos mais perigosos da Bahia. A prisão aconteceu na quarta-feira, 7, no povoado de Ipanema, município de América Dourada (distante 430 km de Salvador) e foi divulgado pela polícia nesta quinta, 8.

O acusado tinha mandado de prisão expedido por conta de envolvimento em sequestro ocorrido na cidade de Lapão este ano, quando um empresário foi mantido em cativeiro e liberado após o pagamento de R$ 200 mil.

De acordo com a Polícia Civil, Franklin praticava homicídios, sequestros, assaltos a bancos e tráfico de drogas na região de Irecê. Ele foi preso pela primeira vez em março de 2004 e liberado em agosto do mesmo ano.

Em 2005, foi capturado novamente e encaminhado para a prisão, onde em 2007, beneficiado com a progressão da pena do regime fechado para o semiaberto, fugiu.

No mês de julho de 2008, as forças de segurança do estado voltaram a prendê-lo. Neste período, Franklin foi condenado a 16 anos de prisão, mas só cumpriu metade da pena, por agir com bom comportamento no cárcere - um decreto federal concede tal privilégio.

Ele ganhou liberdade em abril deste ano. Foi com apenas quatro meses fora da prisão, o criminoso planejou e comandou o sequestro de um empresário em Lapão.

O bandido foi trazido para Salvador e prestou depoimento na Coordenação de Operações Especiais (COE), antes de ser encaminhado para o sistema prisional.

